Коронавірус повертається: у Тернополі повернули обов'язкове носіння масок

У Тернополі від 22 вересня запроваджується обов'язкове носіння масок.

Це сталось через спалах коронавірусу в Тернополі.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

"Заслухано інформацію епідеміологів щодо актуальної ситуації із захворюваністю на COVID-19 в регіоні, за результатами якої прийнято ряд рішень щодо встановлення на території Тернопільської міської територіальної громади додаткових карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Жителі Тернополя повинні носити маски в усіх громадських місцях, транспорті, закладах освіти та в храмах.

Міський голова Сергій Надал уточнив, що масковий режим повертають через те, що кількість хворих на COVID-19 щотижня зростає на 35–37%, а захворюваність серед дітей та медиків є ще стрімкішою.

Нагадаємо, в Івано-Франківську хочуть повернути масковий режим через COVID-19.

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