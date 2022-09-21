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Коронавірус повертається: у Тернополі повернули обов'язкове носіння масок

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Коронавірус повертається: у Тернополі повернули обов'язкове носіння масок

Фото: УНІАН

У Тернополі від 22 вересня запроваджується обов'язкове носіння масок.

Це сталось через спалах коронавірусу в Тернополі

Про це повідомили у Тернопільській міській раді. 

"Заслухано інформацію епідеміологів щодо актуальної ситуації із захворюваністю на COVID-19 в регіоні, за результатами якої  прийнято ряд рішень щодо встановлення на території Тернопільської міської територіальної громади додаткових карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні.  

Жителі Тернополя повинні носити маски в усіх громадських місцях, транспорті, закладах освіти та в храмах. 

Міський голова Сергій Надал уточнив, що масковий режим повертають через те, що кількість хворих на COVID-19 щотижня зростає на 35–37%, а захворюваність серед дітей та медиків є ще стрімкішою. 

Нагадаємо, в Івано-Франківську хочуть повернути масковий режим через COVID-19.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
639
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