Коронавірус продовжує бити рекорди смертей: за добу в Україні померло майже 550 людей

Коронавірус продовжує бити рекорди смертей: за добу в Україні померло майже 550 людей

Загалом жертвами недуги вже стали понад 62 тисячі українців.

Таких цифр не було за увесь час пандемії. Станом на 21 жовтня в Україні зафіксували одразу два рекорди коронавірусу - 22 415 інфікованих та 546 смертей.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Також зросла і кількість госпіталізацій - за добу до лікарень потрапили 4 892 людини, а 8 036 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що попередній рекорд смертей від коронавірусу в Україні був зафіксований позавчора - 538. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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