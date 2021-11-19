Коронавірус створений штучно, витік стався з лабораторії - інфекціоністка Голубовська

Відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська висловила свою думку про походження нового коронавірусу і джело його потрапляння в маси.

Коронавірус, через який сталась пандемія у світі, був створений штучно і потрапив у маси через витік з лабораторії. Таку думку висловила в інтерв'ю "Фактам" відома лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська.

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"Я дотримуюся думки, що цей вірус таки створений у лабораторних умовах і поділяю думку нобелівського лауреата Люка Монтаньє (французький вірусолог, разом із Франсуазою Барре-Сінуссі відкрив у 1983 році ретровірус ВІЛ. — Ред.), що витік стався випадково через недбальство, ось був такий збіг обставин. Адже дослідження коронавірусів проводять у лабораторіях багато років", - каже Ольга Голубовська.

За її словами, багато інформації про ситуацію з коронавірусом - засекречено.

"А ось як саме стався витік – це питання. Думаю, що правду ми з вами не дізнаємося ще довго, оскільки багато відомостей засекречено. Поки що нам видають дозовану інформацію", - каже інфекціоністка.

Лікарка зазначила, що думки вчених розділилися не тільки з питання про походження коронавірусу, але й практично з усіх питань, пов'язаних із цим захворюванням, починаючи від протидії йому шляхом індивідуальних засобів захисту та закінчуючи лікуванням.

"Щодо лікування, вважаю, що це взагалі трагічна сторінка в історії людства, бо, на жаль, спочатку на міжнародному рівні було декларовано помилкові методи терапії, і через це ми втратили багато людей. Тож і тут дискусії, і вони триватимуть ще багато років. Однак я завжди кажу, що ми лікарі, для нас питання, звідки що взялося, відходять на другий план, нам треба лікувати пацієнтів, розробляти методи терапії та навчати колег. Тому що в інфекційній патології настав такий глобальний момент, коли медичну допомогу почали надавати лікарі будь-якої спеціальності, а для них наші протоколи незвичні", - сказала Ольга Голубовська.

Як раніше повідомлялось, у розвідці США запевняють, що коронавірус не був розроблений як біологічна зброя, але розвідка не може надати конкретнішу інформацію про походження COVID-19 без додаткових даних. Агентства розвідспільноти США не дійшли єдиної думки про походження вірусу і вважають ймовірними дві гіпотези походження COVID-19: зараження через тварину та пов'язаний з роботою лабораторією. Для досягнення остаточної оцінки походження вірусу буде потрібне сприяння Китаю, але в Пекіні продовжують перешкоджати розслідуванню, відмовляються від розголошення інформації.

Новини світу: розвідка США опублікувала нову доповідь про походження коронавірусу

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