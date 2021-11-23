Коронавірус у Дніпропетровській області: скільки людей захворіло і померло 23 листопада

Найбільше випадків інфікування зареєстрували в обласному центрі.
Дніпропетровська область знову в антилідерах щодо поширення коронавірусної інфекції. Станом на 23 листопада у регіоні зареєстрували 1310 нових випадків зараження.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Найбільше нових випадків виявили у Дніпрі – 667, у Кривому Розі – 142, у Кам'янському – 89, у Новомосковську – 48, у Нікополі – 36, у Марганці – 32.
За добу недугу побороли 1823 особи, померли – 48.
Зазначимо, що в Україні зареєстрували 12 729 нових випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2055 осіб, померли – 720.
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