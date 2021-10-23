Коронавірус в Україні не відступає: яка ситуація у регіонах 23 жовтня

Від початку пандемії в країні інфікувалося вже понад 2,7 млн людей.
Станом на 22 жовтня в Україні зафіксували 23 229 інфікованих коронавірусом та 483 смерті від недуги.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Так, найбільше людей за минулу добу померло у Дніпропетровській області - 66, Харківській - 38, Одеській - 33, Миколаївській - 28 і Сумській - 26.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1832), Львівській (1754), Одеській (1499), Харківській (1409) і Донецькій (1230) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1221 випадок;
- Вінницька область – 428 випадків;
- Волинська область – 517 випадків;
- Дніпропетровська область – 1832 випадки;
- Донецька область – 1230 випадків;
- Житомирська область – 1145 випадків;
- Закарпатська область – 350 випадків;
- Запорізька область – 1136 випадків;
- Івано-Франківська область – 638 випадків;
- Київська область – 975 випадків;
- Кіровоградська область – 157 випадків;
- Луганська область – 652 випадки;
- Львівська область – 1754 випадки;
- Миколаївська область – 483 випадки;
- Одеська область – 1499 випадків;
- Полтавська область – 1094 випадки;
- Рівненська область – 946 випадків;
- Сумська область – 1085 випадків;
- Тернопільська область – 557 випадків;
- Харківська область – 1409 випадків;
- Херсонська область – 956 випадків;
- Хмельницька область – 1075 випадків;
- Черкаська область – 683 випадки;
- Чернівецька область – 576 випадків;
- Чернігівська область – 831 випадок.
Також за минулу добу госпіталізовано – 5 362 особи, а одужало – 8 330 осіб.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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