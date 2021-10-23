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Коронавірус в Україні не відступає: яка ситуація у регіонах 23 жовтня

Коронавірус в Україні не відступає: яка ситуація у регіонах 23 жовтня

УНІАН

Від початку пандемії в країні інфікувалося вже понад 2,7 млн людей.

Станом на 22 жовтня в Україні зафіксували 23 229 інфікованих коронавірусом та 483 смерті від недуги.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Так, найбільше людей за минулу добу померло у Дніпропетровській області - 66, Харківській - 38, Одеській - 33, Миколаївській - 28 і Сумській - 26.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1832), Львівській (1754),  Одеській (1499), Харківській (1409) і Донецькій (1230) областях.  

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1221 випадок;
  • Вінницька область – 428 випадків;
  • Волинська область – 517 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1832 випадки;
  • Донецька область – 1230 випадків; 
  • Житомирська область – 1145 випадків;
  • Закарпатська область – 350 випадків;
  • Запорізька область – 1136 випадків;
  • Івано-Франківська область – 638 випадків;
  • Київська область – 975 випадків;
  • Кіровоградська область – 157 випадків;
  • Луганська область – 652 випадки;
  • Львівська область – 1754 випадки;
  • Миколаївська область – 483 випадки;
  • Одеська область – 1499 випадків;
  • Полтавська область – 1094 випадки;
  • Рівненська область – 946 випадків;
  • Сумська область – 1085 випадків;
  • Тернопільська область – 557 випадків;
  • Харківська область – 1409 випадків;
  • Херсонська область – 956 випадків;
  • Хмельницька область – 1075 випадків;
  • Черкаська область – 683 випадки;
  • Чернівецька область – 576 випадків;
  • Чернігівська область – 831 випадок.

Також за минулу добу госпіталізовано – 5 362 особи, а одужало – 8 330 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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