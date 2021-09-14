Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 3,3 тисячі.

В Україні станом на ранок 14 вересня зафіксовано 3 332 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 97 людей, 1 404 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 718 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 29 281 особа;

методом ІФА – 8 413 осіб;

експрес-тестами – 25 031 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 321 156 осіб;

одужало – 2 223 272 особи;

летальних випадків – 54 457;

проведено ПЛР-тестувань – 12 309 029.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.

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