Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 4,6 тисячі.
В Україні станом на ранок 15 вересня зафіксовано 4 640 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 93 людини, 1 858 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 609 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 33 878 осіб;
- методом ІФА – 8 562 особи;
- експрес-тестами – 32 991 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 325 796 осіб;
- одужало – 2 225 130 осіб;
- летальних випадків – 54 550;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.