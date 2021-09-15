Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 4,6 тисячі.

В Україні станом на ранок 15 вересня зафіксовано 4 640 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 93 людини, 1 858 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 609 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 33 878 осіб;

методом ІФА – 8 562 особи;

експрес-тестами – 32 991 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 325 796 осіб;

одужало – 2 225 130 осіб;

летальних випадків – 54 550;

проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

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