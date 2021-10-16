Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на майже 13 тисяч.

В Україні станом на ранок 16 жовтня зафіксовано 12 983 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 277 людей, 5 874 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 859 осіб, а 148 438 людей вакциновано проти COVID-19. 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 321), Харківській (1 293), Львівській (927), Запорізькій (917) і Херсонській (831) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 623 882 особи;

одужало – 2 322 456 осіб;

летальних випадків – 60 414;

проведено ПЛР-тестувань – 13 524 231.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 873 769 людей, з них отримали одну дозу – 7 873 767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 433 791 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 307 558 щеплень.

Новини України: в Херсонській області люди масово пішли робити щеплення від коронавірусу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання