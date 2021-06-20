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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 червня

Associated Press

В Україні кількість хворих на коронавірус зросла на понад 400.

В Україні станом на ранок 20 червня зафіксовано 479 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 24 людини, ще 755 одужали.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

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Серед них хворих на коронавірус, зокрема, 15 дітей та 6 медпрацівників. Загалом за увесь час пандемії в Україні захворіло на COVID-19 вже 2 229 523 особи; одужало – 2 151 463 осіб; померли – 52 016. Також за минулу добу до лікарень госпіталізували 544 людини.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 13 865 осіб,
  • методом ІФА – 2 958 осіб,
  • експрестестами – 8 514 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Києві (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях. 

Кількість коронавірусу за добу в Україні: 

  • м. Київ – 91
  • Вінницька область – 8
  • Волинська область – 10
  • Дніпропетровська область – 28
  • Донецька область – 17
  • Житомирська область – 13
  • Закарпатська область – 7
  • Запорізька область – 17
  • Івано-Франківська область – 4
  • Київська область – 9
  • Кіровоградська область – 10
  • Луганська область – 5
  • Львівська область – 17
  • Миколаївська область – 32
  • Одеська область – 19
  • Полтавська область – 9
  • Рівненська область – 11
  • Сумська область – 20
  • Тернопільська область – 11
  • Харківська область – 32
  • Херсонська область – 39
  • Хмельницька область – 9
  • Черкаська область – 13
  • Чернівецька область – 17
  • Чернігівська область – 9

Нагадаємо, днем раніше, 2 червня, повідомлялося про 852 нових випадки коронавірусу, 40 смертей, ще 2 736 пацієнтів одужали.

Як повідомлялося, інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська попередила, що в Україні після Євро-2020 може з'явитись штам коронавірусу Delta (індійський штам коронавірусу), який уже швидко поширюється світом. 

Крім того, раніше Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.

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