Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 червня

В Україні кількість хворих на коронавірус зросла на понад 400.
В Україні станом на ранок 20 червня зафіксовано 479 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 24 людини, ще 755 одужали.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
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Серед них хворих на коронавірус, зокрема, 15 дітей та 6 медпрацівників. Загалом за увесь час пандемії в Україні захворіло на COVID-19 вже 2 229 523 особи; одужало – 2 151 463 осіб; померли – 52 016. Також за минулу добу до лікарень госпіталізували 544 людини.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 13 865 осіб,
- методом ІФА – 2 958 осіб,
- експрестестами – 8 514 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Києві (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.
Кількість коронавірусу за добу в Україні:
- м. Київ – 91
- Вінницька область – 8
- Волинська область – 10
- Дніпропетровська область – 28
- Донецька область – 17
- Житомирська область – 13
- Закарпатська область – 7
- Запорізька область – 17
- Івано-Франківська область – 4
- Київська область – 9
- Кіровоградська область – 10
- Луганська область – 5
- Львівська область – 17
- Миколаївська область – 32
- Одеська область – 19
- Полтавська область – 9
- Рівненська область – 11
- Сумська область – 20
- Тернопільська область – 11
- Харківська область – 32
- Херсонська область – 39
- Хмельницька область – 9
- Черкаська область – 13
- Чернівецька область – 17
- Чернігівська область – 9
Нагадаємо, днем раніше, 2 червня, повідомлялося про 852 нових випадки коронавірусу, 40 смертей, ще 2 736 пацієнтів одужали.
Як повідомлялося, інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська попередила, що в Україні після Євро-2020 може з'явитись штам коронавірусу Delta (індійський штам коронавірусу), який уже швидко поширюється світом.
Крім того, раніше Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.