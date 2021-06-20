Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 червня

В Україні кількість хворих на коронавірус зросла на понад 400.

В Україні станом на ранок 20 червня зафіксовано 479 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 24 людини, ще 755 одужали.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

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Серед них хворих на коронавірус, зокрема, 15 дітей та 6 медпрацівників. Загалом за увесь час пандемії в Україні захворіло на COVID-19 вже 2 229 523 особи; одужало – 2 151 463 осіб; померли – 52 016. Також за минулу добу до лікарень госпіталізували 544 людини.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 13 865 осіб,

методом ІФА – 2 958 осіб,

експрестестами – 8 514 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Києві (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.

Кількість коронавірусу за добу в Україні:

м. Київ – 91

Вінницька область – 8

Волинська область – 10

Дніпропетровська область – 28

Донецька область – 17

Житомирська область – 13

Закарпатська область – 7

Запорізька область – 17

Івано-Франківська область – 4

Київська область – 9

Кіровоградська область – 10

Луганська область – 5

Львівська область – 17

Миколаївська область – 32

Одеська область – 19

Полтавська область – 9

Рівненська область – 11

Сумська область – 20

Тернопільська область – 11

Харківська область – 32

Херсонська область – 39

Хмельницька область – 9

Черкаська область – 13

Чернівецька область – 17

Чернігівська область – 9

Нагадаємо, днем раніше, 2 червня, повідомлялося про 852 нових випадки коронавірусу, 40 смертей, ще 2 736 пацієнтів одужали.

Як повідомлялося, інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська попередила, що в Україні після Євро-2020 може з'явитись штам коронавірусу Delta (індійський штам коронавірусу), який уже швидко поширюється світом.

Крім того, раніше Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.

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