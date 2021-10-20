Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на майже 19 тисяч.

В Україні станом на ранок 20 жовтня зафіксовано 18 912 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 495 людей, 7 605 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 468 осіб, а 226 587 людей вакциновано проти COVID-19. 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 679 185 осіб;

одужало – 2 344 799 осіб;

летальних випадків – 61 843;

проведено ПЛР-тестувань – 13 709 705.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 865 911 щеплень.

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