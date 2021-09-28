Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 28 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 28 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 6,5 тисяч.

В Україні станом на ранок 28 вересня зафіксовано 6 552 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 143 людини, 2 927 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 288 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 31 051 особа;

методом ІФА – 9 067 осіб;

експрес-тестами – 25 694 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 401 956 осіб;

одужало – 2 248 071 особа;

летальних випадків – 55 863;

проведено ПЛР-тестувань – 12 741 131.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).

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