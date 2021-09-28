Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 28 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 6,5 тисяч.
В Україні станом на ранок 28 вересня зафіксовано 6 552 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 143 людини, 2 927 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 288 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 31 051 особа;
- методом ІФА – 9 067 осіб;
- експрес-тестами – 25 694 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 401 956 осіб;
- одужало – 2 248 071 особа;
- летальних випадків – 55 863;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 741 131.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).