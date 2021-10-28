Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 28 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 28 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 26 тисяч.

В Україні станом на ранок 28 жовтня зафіксовано 26 071 новий випадок коронавірусу - це рекордна кількість від початку пандемії. Протягом доби від COVID-19 померло 576 людей, 10 006 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 366 осіб, а 291 985 людей вакциновано проти COVID-19. 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 851 804 особи;

одужало – 2 411 711 осіб;

летальних випадків – 66 204;

проведено ПЛР-тестувань – 14 232 081.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 576 177 людей, з них отримали одну дозу – 9 576 175 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 793 558 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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