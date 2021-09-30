Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 11,7 тисячі.
В Україні станом на ранок 30 вересня зафіксовано 11 757 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 194 людини, 3 839 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 556 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 46 604 особи;
- методом ІФА – 10 626 осіб;
- експрестестами – 36 126 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 423 379 осіб;
- одужало – 2 255 191 особа;
- летальних випадків – 56 274;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 829 867.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.
Коронавірус у Львові та області різко пішов угору: статистика на 30 вересня