Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 11,7 тисячі.

В Україні станом на ранок 30 вересня зафіксовано 11 757 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 194 людини, 3 839 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 556 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 46 604 особи;

методом ІФА – 10 626 осіб;

експрестестами – 36 126 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 423 379 осіб;

одужало – 2 255 191 особа;

летальних випадків – 56 274;

проведено ПЛР-тестувань – 12 829 867.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.

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