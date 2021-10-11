Коронавірус в Україні: у Мелітополі закрили школи, а богослужіння рекомендують проводити "онлайн"

Запорізька область серед лідерів по кількості виявлених інфікованих COVID-19.
Через стрімке поширення коронавірусу в Мелітополі щонайменше на два тижні закривають школи.
Про це повідомляють журналісти ТСН.
Відсьогодні учні йдуть на дистанційку, а з 18 жовтня на дострокові канікули. Окрім цього, в місті закривають всі гуртки та спортивні секції, скасовують усі календарні змагання.
Релігійним організаціям рекомендовано проводити богослужіння «онлайн».
Відповідну постанову в мерії ухвалили, бо в інфекційному шпиталі, де лікують хворих на коронавірус не лишилося місць. Запорізька область серед лідерів по кількості виявлених інфікованих COVID-19 на рівні з Харківщиною, Дніпропетровщиною та Одещиною.
За останню добу в Україні виявили майже 9 000 нових випадків хвороби, госпіталізували 2672 людини, 207 померли.
В Україні для запобігання поширенню коронавірусу найближчим часом уряд може посилити обмеження щодо пасажирських перевезень.