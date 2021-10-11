Коронавірус в Україні: у Мелітополі закрили школи, а богослужіння рекомендують проводити "онлайн"

Коронавірус в Україні: у Мелітополі закрили школи, а богослужіння рекомендують проводити "онлайн"

Запорізька область серед лідерів по кількості виявлених інфікованих COVID-19.

Через стрімке поширення коронавірусу в Мелітополі щонайменше на два тижні закривають школи.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

Відсьогодні учні йдуть на дистанційку, а з 18 жовтня на дострокові канікули. Окрім цього, в місті закривають всі гуртки та спортивні секції, скасовують усі календарні змагання.

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Релігійним організаціям рекомендовано проводити богослужіння «онлайн».

Відповідну постанову в мерії ухвалили, бо в інфекційному шпиталі, де лікують хворих на коронавірус не лишилося місць. Запорізька область серед лідерів по кількості виявлених інфікованих COVID-19 на рівні з Харківщиною, Дніпропетровщиною та Одещиною.

За останню добу в Україні виявили майже 9 000 нових випадків хвороби, госпіталізували 2672 людини, 207 померли.

В Україні для запобігання поширенню коронавірусу найближчим часом уряд може посилити обмеження щодо пасажирських перевезень.

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