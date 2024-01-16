Коронавірус в Україні: від жовтня померло майже 600 COVID-інфікованих

Від початку епідсезону (від жовтня 2023-го) в Україні було зафіксовано 122 081 випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Зазначається, що від жовтня минулого року від ускладнень коронавірусу померло 595 українців. Також зафіксовано чотири летальні випадки серед дітей віком до 17 років.

Повідомили у МОЗ і про ситуацію зі щепленням. Так, зазначається, що торік друге за рахунком щеплення проти COVID-19 не отримали 814 740 українців, а понад 12 млн громадян не отримали бустерне щеплення.

"Для уникнення тяжкого перебігу COVID-19 МОЗ рекомендує курс із трьох щеплень (або двох щеплень, якщо вакцинація проведена вакциною Janssen). Бустерне щеплення проводять через 5-6 місяців після первинної вакцинації (щонайменше 5 місяців для дорослих та 6 місяців для дітей). Усі наступні щеплення називають додатковим бустером", - нагадали у відомстві.

Наразі в Україні є понад 2 млн доз вакцин.

Як повідомлялося, в Україні фіксують випадки вірусу грипу типу А та В. Ближче до нового року кількість хворих зменшувалась, але за перший тиждень 2024 року знову почалось зростання.

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