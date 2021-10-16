Коронавірус в Україні: які області у "червоній" зоні карантину та які там діють обмеження

Коронавірус в Україні: які області у "червоній" зоні карантину та які там діють обмеження

Київ наразі поки що перебуває на "жовтому" рівні.

Станом на 16 жовтня в Україні у "червоній" зоні карантину перебуває лише Херсонська область. Однак від 18 жовтня до неї приєднаються ще чотири - Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська.

Відповідне рішення 15 жовтня ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити від 00 години 00 хвилин 18 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей. Також застосувати на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки", - повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Зазначимо, що першою стала "червоною" Херсонська область. Найжорсткіші карантинні обмеження там почали діяти від 15 жовтня.

Регіони, в яких запроваджено "червону" зону":

Херсонська область – від 15 жовтня.

Донецька область – від 18 жовтня.

Дніпропетровська область – від 18 жовтня.

Запорізька область – від 18 жовтня.

Одеська область – від 18 жовтня.

Заборони та обмеження "червоної" зони:

Забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос.

Забороняється робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо.

Забороняється робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.

Забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.

Забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Забороняється робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.

Місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.

Що працюватиме в "червоній" зоні:

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на "червоному" рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Де і як вакцинуватися:

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Новини України: в Херсонській області люди масово пішли робити щеплення від коронавірусу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання