"Вакцинація" за 2 тисячі гривень: в Одесі медики упіймалися на масовому продажу фекових ковід-сертифікатів

Незаконним бізнесом займалися лікар, медсестра та їхній спільник.
В Одесі лікар та медсестра однієї з місцевих поліклінік видавали охочим підроблені ковід-сертифікати.
Про це повідомили у пресслужбі Кіберполіції України.
До незаконної схеми заробітку були залучені не лише медпрацівники, а також чоловік, який виступав у ролі посередника. Він шукав людей, які не хотіли проходити вакцинацію, брав у них дані та передавав їх медикам. Ті, у свою чергу, вносили їх до електронного реєстру про імунізацію.
До речі, фейковий сертифікат згодом навіть можна було завантажити у мобільному застосунку “Дія”. Фейковий ковід-документ коштував охочим дві тисячі гривень.
У ході санкціонованих обшуків у банди правоохоронці вилучили та направили на експертизу мобільні телефони з листуваннями, банківські картки, техніку та медичну документацію із записами про фейкову вакцинацію.
“Наразі в рамках провадження, розпочатого за ч.2 ст.354 (“Підкуп працівника підприємства, установи чи організації”) КК України, з’ясовується повне коло осіб, які причетні до даного правопорушення”, — підкреслили в пресслужбі Кіберполіції Україні.
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