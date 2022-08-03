Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди в Україні на четвер, 4 серпня

Погода буде мінливо хмарною.
У четвер, 4 серпня, в Україні буде переважно дощова погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 4 серпня в країні очікуються короткочасні дощі, грози, вдень у північно-східних та Дніпропетровській областях місцями значні дощі, лише у більшості західних областей без опадів. Вітер північний, на сході країни південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, у західних областях 11-16°, вдень 23-28°, на Закарпатті до 31°.
4 серпня на Лівобережжі через грози оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
У Києві 4 серпня також ітиме короткочасний дощ (вночі місцями). Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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