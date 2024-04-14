Короткочасні дощі та грози: якою буде погода в Україні 15 квітня

Майже літня погода буде на півдні, де температура повітря прогріється до 26°.

У понеділок, 15 квітня, синоптики прогнозують на території України короткочасні дощі та грози. Опадів не очікують лише у південних областях, а вночі — на заході.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Загалом в Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура у західних та північних областях - вночі 6-11°, вдень 12-17°, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті стовпчики термометрів можуть піднятися до 17-22°. На решті території — вночі 10-15°, вдень 16-21°. Найтеплішу, майже літню погоду прогнозують на півдні, де температура повітря прогріється до 26°.

Прогноз погоди в Україні на 15 квітня / Фото: Укргідрометцентр

На Київщині синоптики обіцяють хмарну з проясненнями погоду, короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 6-11°, вдень 12-17°. У Києві вночі очікують 6-8°, вдень — 14-16° тепла.

Нагадаємо, протягом найближчих кількох днів в Україні очікується певне зниження температури. У регіонах переважатимуть повітряні потоки з північного заходу, які й принесуть відчутне похолодання.

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