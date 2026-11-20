Корова Фреді разом із козою Зойкою та козеням / © Суспільне

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У селі Дібрівка на Рівненщині корова на прізвисько Фреді замінила матір осиротілій козі Зойці. Тварини настільки прив’язалися одна до одної, що тепер корова піклується не лише про свою названу доньку, а й про її козеня.

Про незвичайну історію розповів фермер Федір Пекін, повідомляє «Суспільне Рівне».

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За словами чоловіка, все почалося 2025 року, коли Фреді втратила двох телят під час пологів. Вони народилися мертвими, оскільки були обмотані пуповиною.

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«Того року привела двох мертвих теляток, були пуповиною обмотані, і залишилась без телят. Дуже кричала, мукала, сумувала сама», — зазначив фермер.

Приблизно тоді ж без матері залишилася маленька кізочка Зойка. Її мама загинула під час пологів, тому фермер вирішив підкинути сироту до корови.

«Вона її прийняла як своє телятко, як свою дитину, і глядить її досі», — зазначив Пекін.

Цього року Фреді народила власне теля, однак, як зауважив господар, до Зойки вона досі ставиться з більшою ніжністю. Корова постійно вилизує козу, тоді як рідне теля, за словами фермера, п’є молоко з відра.

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Згодом Зойка також стала мамою. Її козеня Фреді прийняла до своєї незвичайної родини та почала опікуватися ним.

«Це вже її (корови — Ред.) внучка, вона її приймає як свою. От другу козу не приймає, нікого не приймає, а їх — захищає, навіть від дощу», — поділився господар.

Фермер розповів, що Зойка та її маля практично не відходять від Фреді. Під час випасання їх навіть не потрібно прив’язувати, адже вони самі тримаються поруч із коровою. Так само тварини поводяться і в хліві.

Попри те, що тепер у кожної з них є власне потомство, незвичайна родина залишається нерозлучною. За словами Федора Пекіна, тварини разом їдять, сплять і проводять увесь час.

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