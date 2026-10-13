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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
430
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2 хв

Корпус вигорів майже повністю: Росія атакувала університет у Рівному — що буде з навчанням

Після російської атаки на Рівне корпус гуманітарного університету вигорів майже повністю, а серед працівників закладу є поранені.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Рівненський гуманітарний університет після атаки РФ

Рівненський гуманітарний університет після атаки РФ / © ДСНС України

Через російську атаку 13 жовтня спалахнула пожежа в корпусі Рівненського гуманітарного університету. Приміщення факультету музичного мистецтва сильно зруйновані, а серед працівників вишу є поранені.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Рівненський гуманітарний університет після атаки РФ — що відомо

За його словами, пожежу в університеті вже згасили, зараз триває розбір завалів. За попередніми даними, приміщення музичного факультету вигоріли майже повністю. Усі студенти під час атаки перебували в укриттях, однак поранення отримали працівники адміністрації.

Міністр зауважив, що пошкоджений корпус непридатний для занять — його доведеться відбудовувати. У сусідніх будівлях вибито вікна, а точний масштаб руйнувань ще уточнюють.

Рівненський гуманітарний університет після атаки РФ / © ДСНС

Рівненський гуманітарний університет після атаки РФ / © ДСНС

Зазначається, що через це університет планує повністю перейти на дистанційне навчання до кінця тижня. Як вчитимуться далі, вирішуватимуть залежно від безпекової ситуації та наявності вільних приміщень.

Рівненський гуманітарний університет після атаки РФ / © ДСНС

Рівненський гуманітарний університет після атаки РФ / © ДСНС

«Наш пріоритет — безпека людей і забезпечення умов для продовження навчання. Студенти та працівники університету мають отримати необхідну підтримку. росія продовжує цілеспрямовано атакувати заклади освіти. Це свідомий терор цивільного населення та чергова спроба зірвати освітній процес в країні», — зазначив Андрій Бутенко.

Рівненський гуманітарний університет після атаки РФ / © ДСНС

Рівненський гуманітарний університет після атаки РФ / © ДСНС

Атака РФ на Рівне — останні новини

Нагадаємо, зранку 13 жовтня росіяни запустили реактивні дрони по заходу України. У центрі Рівного стався «приліт» у місцевий університет, є травмовані. Вибухи в місті лунали під час повітряної тривоги, яка тривала майже три чверті години — з 10:20 до 11:07.

Повідомлялося, що у навчальному закладі пошкоджено другий поверх та частково фасад. Пожежу, яка виникла на місці удару, локалізували.

Приміщення навчального закладу зазнало значних руйнувань. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав’ярню та прилеглі будівлі. Що відомо про атаку і наслідки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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