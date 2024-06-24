Кортеж, охорона та елітні поїздки за кордон: що відомо про власника Telegram-каналу "Джокер"

Роману Олександровичу Кравцю 29 років. Він родом із Херсонщини, проте зараз проживає у Києві, в елітному житловому комплексі. Чоловік має кортеж, власну охорону, поїздки за кордон. Та, за даними журналістів, є власником Telegram-каналу на 270 тисяч підписників під назвою "Джокер".

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Як пишуть розслідувачі, Роман Кравець має свої статки на тому, що публікує замовні матеріали, особливо з критикою бізнесу.

Так, однією із жертв Кравця стало керівництво компанії Uklon. У Telegram-каналі "Джокер" були публікації про з критикою керівництва компанії, яке нібито виїжджає за кордон під час війни.

"Слухайте, а Uklon – це критична інфраструктура? Виявляється, керівництво Uklon під час війни спокійно виїжджає з України", - йшлось в одному з постів.

Журналісти з Forbes, які й деанонімізували "Джокера" першими, повідомили, що його основний дохід приносять саме медіаатаки. "Героями" публікацій були також "Цитрус", "Стилус", "Техно Їжак" та інші.

Але у публічну площину конфлікт Telegram-канал виніс тільки Uklon. Компанія повідомляла, що "Джокер" просив у них $200 тисяч за припинення нескінченних атак, але на ці умови вони не пристали.

"Очевидно, якщо у Романа Кравця і є проблеми, то це точно не гроші. Ось такий прайс на, скажімо так, інформаційні послуги «Джокер» вказує у своєму каналі", - пишуть журналісти.

Реклама – від $47 500;

Стоп ( припинення публікацій на певну тематику) – від $389 000;

Видалення інформації – від $236 000.

Telegram-канал "Джокер" / Фото: hromadskeradio.org

Елітні подорожі та автівки

Попри критику бізнесу, сам пан Роман за час повномасштабного вторгнення Росії щонайменше п'ять разів виїжджав за кордон. І провів там загалом був понад два місяці.

Поїздки Романа Кравця за кордон / Фото: hromadskeradio.org

Вперше Кравець виїхав з України 22 жовтня 2023 року, а повернувся через місяць – 20 листопада.

Кордон перетнув на КПВВ "Краківець" на автівці Mercedes-BenzS 550, зареєстрованій на нього. Кравець купив цей автомобіль ще на початку 2022 року в попереднього власника приблизно за $50 тисяч.

Автівка Mercedes-BenzS 550 / Фото: hromadskeradio.org

До України Роман Кравець повернувся вже на іншому Mercedes-Benz S 250 CDI, зареєстрованому на 67-річну львів'янку Катерину Лозинську.

Проте справжні мандри за кордон почалися 2024 року. Так, 18 лютого він виїжджає з України на орендованому, вже третьому Mercedes-Benz S-Klasse, а за чотири дні повертається на орендованому Mercedes-Benz V220. І це вже четверта автівка.

22 квітня знову виїзд за кордон на автівці львівської пенсіонерки. Повернення – через тиждень на орендованому Mercedes-Benz S-Klasse.

На ньому ж він виїжджає знову 4 травня, повертається за 18 днів – на Nissan Rogue. У червні Роман Кравець знову ненадовго виїжджає і повертається за два дні на Mercedes-Maybach GLS 600.

Журналісти нарахували шість машин, які Роман Кравець використовував для закордонних поїздок.

За даними джерел журналістів, які збігаються з датами з витягу ДПСУ, 18 травня до Саудівської Аравії Роман Кравець їздив на бій Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.

Охорона, кортеж та квартира в дорогому ЖК

2024 року Роман Кравець за $150 тисяч купує ще одну автівку – Lexus LX 600. За підрахунками hromadske, за останні два роки лише на купівлю машин "Джокер" витратив понад 8 млн грн.

Lexus LX 600 / Фото: hromadskeradio.org

Власник Telegram-каналу мешкає у квартирі на 100 м² у елітному ЖК "Чикаго". Апартаменти орендує щонайменше за $2 тисячі на місяць.

"Ми вирішили постежити за Кравцем: як він живе, з ким зустрічається, куди їздить і на чому. 1 травня помітили, як на паркінг ЖК «Чикаго» заїжджає Lexus LX 600, зареєстрований на Романа Кравця. До нього під`їжджає Toyota Land Cruiser — машини об'єднуються в кортеж. Іншого дня Роман Кравець виходить із ЖК «Чикаго» у супроводі щонайменше чотирьох охоронців. Зазвичай такого рівня безпеки потребують високопосадовці або топи зі спецслужб. Тобто ті, чия посада передбачає загрозу для життя чи здоровʼя", - йдеться у розслідуванні.

Кортеж Романа Кравця

Кортеж Романа Кравця

Як Кравець став власником Telegram-каналу

За даними журналістів, 2015 року Роман Кравець з'явився в оточенні політика Геннадія Корбана. Він нібито узявся допомагати йому з виборами та інформаційними кампаніями.

А згодом познайомився зі Світланою Крюковою, заступницею головного редактора проросійського видання "Страна.ua, яке перебуває під санкціями РНБО.

Геннадій Корбан, Світлана Крюкова та Роман Кравець / Фото: hromadskeradio.org

Перед зміною влади 2019 року Роман Кравець уже мав певні зв'язки серед високопосадовців. Зокрема, з Андрієм Богданом – тоді ще адвокатом впливових людей, а трохи згодом – очільником Офісу президента.

Проте 2019 року з приходом до влади "Слуги Народу" Андрій Богдан, Геннадій Корбан і Світлана Крюкова, які активно спілкувалися до того, посварилися.

"Останні двоє завели Telegram-канал "Джокер". Романа Кравця взяли адміном і помічником. Вони постили пранки – писали посадовцям від імені інших чиновників, а самі листування потім зливали в мережу", - пишуть журналісти.

За даними джерел ЗМІ, Крюкова і Корбан зберігали вплив на Telegram-канал "Джокер"приблизно до 2021 року.

Проте Роман Кравець поступово відсторонив їх від можливості впливати на контент. Так Кравець став одноосібним власником "Джокера".

Як Кравець коментує свою причетність до "Джокера"

Роман Кравець відповів на запити журналістів лише після того, як hromadske випустило анонс цього матеріалу.

"Ми звернулися по коментар до самого Романа Кравця. Нам вдалося дістати його контакт, який є у дуже вузького кола людей", - пишуть журналісти.

За словами Кравця, він був "Джокером", але нібито продав канал два роки тому за $2 млн в у криптовалюті. Проте кому – не знає. Однак доказів про продаж Telegram-каналу, як от скриншоти угод або ділових перемовин до транзакцій, він надати не зміг.

Пан Роман також пояснив свої закордонні поїздки та приватну охорону.

За його словами, він виїжджає за кордон, бо ВЛК визнала його непридатним до військової служби.

"Напевно, пропускають за «білим квитком», я в цьому не розумію взагалі. Якщо що, я не знаю", - прокоментував він.

Відповідь Романа Кравця щодо дозволів для виїзду за кордон / Фото: hromadskeradio.org

Охорона в Романа Кравця, за його словами, є, але приватна.

"Так, у мене є охорона з двох машин, все моє, все на мене записано, все офіційно. Це приватна охорона", - додав він.

Журналісти також запропонували Кравцю прийти на інтерв'ю. Зустрітися Роман Кравець погодився не під запис, сам на сам – коли повернеться до України. Зараз він перебуває в Нідерландах.

Журналісти готові опублікувати докази нібито продажу Telegram-каналу. Проте станом на зараз жодних фактів, які це підтверджують, Роман Кравець не надав.

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