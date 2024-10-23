Корупція на долоні: посадовиця позичила у 12-річного сина майже 3 млн гривень

На Сумщині очільниця податкової та депутатка Рівненської міської ради Олена Хотенко у 2018 році позичила 2,8 млн гривень у сина-семикласника, які досі не повернула. Крім того, вона отримала квартиру в Києві вартістю 100 тисяч гривень.

Про це розповіла голова антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець.

"Олена Хотенко – не просто рядова податківиця. Вона і депутатка, і волонтерка, і експертка з питань фіскальної політики. Тут вона інспектує безбар’єрність у Рівному, там – координує родини зниклих безвісти. Зранку вона – у Слузі народу, ввечері – директор у ГО. Регалії Хотенко можна перелічувати дуже довго", - розповіла вона.

Богуславець зазначила, що у 2018 році її сину Хотенко було 12 років, а зараз він успішний 18-річний підприємець з доходом 3 млн гривень за минулий рік. На третій місяць війни вона отримала в подарунок від матері-громадянки Росії дві квартири: одну в центрі Рівного за 50 тисяч гривень, іншу в Києві за 100 тисяч гривень.

Також повідомляється, що Хотенко отримала в подарунок дві квартири від матері-громадянки Росії: одну в Рівному за 50 тисяч гривень і іншу в Києві за 100 тисяч гривень. Ринкова вартість квартири в Рівному навесні 2022 року становила б 672 тисячі гривень, а в Києві — від 870 тисяч гривень. Крім того, вона не задекларувала частину будинку чоловіка в Рівненській області, оцінену лише у 30 тисяч гривень, хоча реальна вартість становила 10,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підтримав рішення РНБО про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Він підкреслив, що медико-соціальна експертиза повинна проходити з акцентом на прозорість, справедливість і орієнтацію на людину, без корупційних проявів і зловживань.

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