Корупція та брак боєприпасів: головні проблеми української армії — соціологічне дослідження

Загальнонаціональне опитування виявило недовіру громадян до достатності зусиль держави у сфері оборони.

На думку українців, чинити опір російській агресії та перемагати у війні ЗСУ найбільше заважає корупція під час закупівель для потреб армії та недостатня кількість боєприпасів.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного в липні Фондом “Демократичні ініціативи” та Київським міжнародним інститутом соціології за підтримки Празького центру громадянського суспільства.

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Із переліку різних проблем соціологи попросили обрати ті, які “найбільше шкодять здатності України чинити опір та перемагати Росію”. Респонденти могли обирати декілька варіантів відповідей.

Результатом був такий перелік:

корупція при закупівлях для потреб армії — 61.7% ;

; брак боєприпасів — 58.3% ;

; брак критичного обладнання (безпілотників, систем зв’язку) для підрозділів на передовій — 54% ;

; корупція й некомпетентність у військкоматах — 53.8% ;

; нестача броньованої техніки на передовій — 51.7% ;

; некомпетентне керівництво на низовому рівні — 27.3% ;

; незадовільний рівень тренування і підготовки мобілізованих — 22.1% ;

; некомпетентне керівництво на найвищому рівні — 20.6% ;

; незадовільна організація евакуації поранених — 20.5% ;

; інше — 0,4;

проблем немає / нічого не шкодить — 0,4 ;

; важко відповісти — 7,9.

На думку виконавчого директор Фонду "Демократичні ініціативи" Петра Бурковського, найвища позиція, по суті “презумпція вини” уряду в корупції стала відображенням недовіри громадян до достатності зусиль держави у сфері оборони.

Нагадаємо, на Київщині СБУ та ДБР викрили керівників навчального центру Нацгвардії, які безпідставно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій.

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