Корупція та брак боєприпасів: головні проблеми української армії — соціологічне дослідження

Загальнонаціональне опитування виявило недовіру громадян до достатності зусиль держави у сфері оборони.
На думку українців, чинити опір російській агресії та перемагати у війні ЗСУ найбільше заважає корупція під час закупівель для потреб армії та недостатня кількість боєприпасів.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного в липні Фондом “Демократичні ініціативи” та Київським міжнародним інститутом соціології за підтримки Празького центру громадянського суспільства.
Із переліку різних проблем соціологи попросили обрати ті, які “найбільше шкодять здатності України чинити опір та перемагати Росію”. Респонденти могли обирати декілька варіантів відповідей.
Результатом був такий перелік:
- корупція при закупівлях для потреб армії — 61.7%;
- брак боєприпасів — 58.3%;
- брак критичного обладнання (безпілотників, систем зв’язку) для підрозділів на передовій — 54%;
- корупція й некомпетентність у військкоматах — 53.8%;
- нестача броньованої техніки на передовій — 51.7%;
- некомпетентне керівництво на низовому рівні — 27.3%;
- незадовільний рівень тренування і підготовки мобілізованих — 22.1%;
- некомпетентне керівництво на найвищому рівні — 20.6%;
- незадовільна організація евакуації поранених — 20.5%;
- інше — 0,4;
- проблем немає / нічого не шкодить — 0,4;
- важко відповісти — 7,9.
На думку виконавчого директор Фонду "Демократичні ініціативи" Петра Бурковського, найвища позиція, по суті “презумпція вини” уряду в корупції стала відображенням недовіри громадян до достатності зусиль держави у сфері оборони.
Нагадаємо, на Київщині СБУ та ДБР викрили керівників навчального центру Нацгвардії, які безпідставно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій.
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