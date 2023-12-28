Корупція у ВЛК може зрости вдвічі: голова НАЗК назвав головні ризики

Увесь документообіг при проходженні військово-лікарської космісії паперовий, а це значить, що будь-які документи на будь-якій стадії можна замінити і підробити.

Регулювання роботи військово-лікарських комісій є недосконалим, а збільшення їхньої кількості вдвічі лише збільшить у два рази корупцію.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова НАЗК Олександр Новіков

При цьому він перелічив найбільші ризики для корупції.

“По-перше, не визначено чіткого строку, протягом якого має бути сформований відповідний висновок військово-лікарської комісії. По-друге, не визначено чітко критерії, за якими хвороба буде пов’язана з участю в діях з захисту батьківщини. По-третє, окремі хвороби є дивною підставою для видачі відповідних висновків. Ми встановлювали, наприклад, що депресія була підставою для видачі висновку військово-лікарською комісією про обмежену придатність для несення військової служби”, - зауважив голова НАЗК.

Найголовнішим ризиком для корупції Олександр Новіков назвав те, що весь документообіг при проходженні військово-лікарської комісії паперовий.

“Це значить, що будь-які документи на будь-якій стадії потім можна замінити і підробити, і не залишається цифрового сліду. Це створює величезний простір для корупції", - наголосив він.

Нагадаємо, зміни у правилах щодо проходження військово-лікарської комісії, які покликані викорінити фальсифікацію медичних довідок, містять ризики того, що до армії можуть потрапити люди з ВІЛ-інфекцією та психічними порушеннями.

Читайте також: