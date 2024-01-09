Корупція в райсуді Одещини: суддя за хабарі дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон

Протягом 2022-2023 років у суді ухвалили понад 1000 рішень на користь ухилянтів.

СБУ та НАБУ ліквідували масштабну корупційну схему у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області, яка дозволяла ухилянтам уникати мобілізації та виїжджати за межі України.

Про це передають пресслужби обох відомств.

Встановлено, що за 3,5 тис. доларів у суді ухвалювалися рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон. До оборудки причетні співробітники суду та посередники.

За даними слідства, злочинний механізм діяв від середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли "оформити" понад 1000 рішень на користь ухилянтів.

У суді ухвалили 1000 рішень на користь ухилянтів

Деталі схеми

Схема полягала у тому, що за неправомірну вигоду у суді ухвалювали рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон.

Для реалізації "схеми" фігуранти залучили адвоката, який займався пошуком клієнтів, а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передавання хабаря. Щоб знайти ухилянтів, фігуранти розміщували відповідні оголошення у соцмережах. "Вартість" кожного судового рішення становила від 1500 до 3500 доларів.

СБУ та НАБУ задокументували на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів США одного із суддів.

На хабарі "погорів" суддя Білгород-Дністровського суду

Наразі йому повідомлено про підозру.

Результати обшуків / Фото: НАБУ / Facebook

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності. Зловмиснкам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що полковник ЗСУ, який придбав 47 ділянок, квартиру й машину, підозрюється у розкраданні 170 млн грн на харчуванні військових.

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