Корупція в системі ВЛК: скільки проваджень було відкрито цього року

31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень.
Від початку 2024 року Служба безпеки України відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників військово-лікарських комісій (ВЛК).
Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ після проведення спільної з СБУ зустрічі із керівниками підрозділів ВЛК для ефективного запобігання корупційним проявам.
За даними СБУ, у межах відкритих цього року проваджень 31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень.
У двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.
Корупційні злочини, вчинені представниками військо-лікарських комісій, як правило, класифікуються за статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 та 410 Кримінального кодексу України.
У командуванні Медичних сил ЗСУ наголосили, що будь-які прояви корупції є неприйнятними і шкодять інтересам держави, насамперед — її обороноздатності.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них виявили лише готівкою майже $6 мільйонів у різних валютах.
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