Корупція в ТЦК: військком організував фейкову службу в ЗСУ для сімох футболістів

На Прикарпатті гравці місцевої футбольної команди нібито "служили" на посадах стрілків, санітарів, водіїв-електриків і навіть отримували за це зарплатню.

В Івано-Франківській області співробітник військкомату налагодив протиправну схему фіктивної військової служби для футболістів

Про це передає Офіс генпрокурора.

Деталі схеми

Працівник ТЦК організував та забезпечив фіктивне проходження служби у ввіреному йому підрозділі для семи осіб, пов’язаних із місцевим футбольним клубом. Вони "служили" на посадах стрілків, санітарів, водіїв-електриків.

За інформацією Novyny.live, йдеться про гравців команди "Прикарпаття".

Таким "військовим" дозволялось перебувати за межами військкомату без поважних причин, не виконувати обов’язків військової служби та використовувати час на власний розсуд.

При цьому солдати отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення – їм безпідставно нарахували майже 1,5 млн грн.

Як покарають організатора та псевдосолдатів

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади, перевіряється причетність до протиправних дій інших осіб.

Псевдосолдатів перевіряють на причетність до протиправних дій та за результатами нададуть правову оцінку.

В Офісі генпрокурора заявили про розкриття ще однієї схеми фіктивного зарахування на військову службу / Фото: Офіс генерального прокурора

Раніше ми писали про скандал із мобілізацією у Львові, де киянина силоміць доправили до ТЦК, провели медогляд, а на ранок уже відправили на полігон у сусідній області.

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