Корупційна схема на пів мільйона: що відомо про заступника міністра енергетики Хейло

У Києві затримали заступника міністра енергетики України під час отримання хабаря в розмірі півмільйона доларів. Правоохоронці повідомили про викриття масштабної корупційної схеми, яку, за версією слідства, організував цей посадовець., – йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН.ua Людмили Труфин.

Його затримали під час передачі третього траншу грошей. Суть звинувачень полягає в тому, що він, користуючись своїми службовими повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничовидобувне обладнання з шахт Донеччини.

До цієї незаконної діяльності посадовець залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, керівника енергетичної компанії з Миколаївської області та очільника видобувного підприємства з Донеччини. Разом вони організували процес передачі хабарів. Однак усі етапи цієї операції були задокументовані Службою безпеки, що дозволило затримати підозрюваних на місці злочину. Наразі всім чотирьом особам оголошено про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Міністерстві енергетики також прокоментували цю ситуацію, зазначивши, що відразу після викриття корупційної схеми було подано заяву на звільнення затриманого чиновника. Представники міністерства підкреслили, що боротьба з корупцією є пріоритетом їхньої роботи, і вони активно співпрацюють із правоохоронними органами, щоб викорінити будь-які прояви корупції в галузі.

Також з'явилася інформація про те, що затриманим заступником міністра є Олександр Хейло. Він обіймав цю посаду з вересня 2023 року та мав великий досвід роботи в вугільній галузі. Однак, у його біографії журналісти знайшли низку сумнівних фактів, зокрема зв'язки з підприємствами, пов'язаними з колишнім президентом Януковичем, а також підозри в корупційних схемах.

Хто такий Хейло Олександр?

Хейло Олександр є заступником міністра енергетики України від 6 вересня 2023 року. Трудова діяльність упродовж 33 років тісно пов’язана з вугільною галуззю. За фахом – гірничий інженер. Освіту здобув у Державній гірничій академії України за спеціальністю – "Підземна розробка родовищ корисних копалин», а також закінчив Донецький національний університет за спеціальністю "Правознавство". Працював на керівних посадах вугледобувних підприємств, зокрема у сфері економіки, збуту вугільної продукції, маркетингу, постачання вугілля на ТЕС України та стратегічного розвитку компаній. Період з 2013 по 2022 рік працював на керівних посадах ДП "ВК "Краснолиманська", ПАТ "Енергоінвест Холдинг", ПАТ "Центренерго". З грудня 2022 року і до призначення на посаду заступника міністра енергетики України очолював ДП "Укрвугілля".

12 серпня 2024 року, після того, як СБУ оприлюднила інформацію про затримання Хейла, стало відомо, що Кабмін ухвалив рішення про його звільнення з посади заступника міністра енергетики. Сам Хейло на момент підготовки випуску не надав коментарів щодо звинувачень. Сам Хейло на момент підготовки випуску не надав коментарів щодо звинувачень.

Нагадаємо, працівники НАБУ та САП викрили прокурорів Офісу генпрокурора на отриманні хабаря в 170 тисяч доларів.

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