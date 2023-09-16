Корупційні скандали з закупівлями: в Міноборони назвали головні причини

Громадський та політичний діяч Арсен Жумаділов, який від травня 2023 року очолює Агентство ресурсного забезпечення Міноборони, вважає, що скандальні закупівлі яєць по 17 грн та курток для військових виникли через непрозорість та неякісність контрактів.

Про це він говорив в інтерв'ю "Еспресо".

Насамперед Жумаділов наголосив на “непрозорому режимі" згаданих закупівель, коли ані процедуру, ані звіт про укладений договір, ні самі закупівельні ціни можна було не публікувати на "Прозорро".

“Такі закупівлі сприяють тому, щоб люди закладали туди свої приватні інтереси. Чи вони закладалися в цих випадках – на це питання мають відповісти правоохоронні органи. Я пов’язую [скандали] з тим, ці закупівлі відбувалися непрозоро", - наголосив він.

Окрім того, під час цих закупівель посадові особи мали можливість вирішувати питання на власний розсуд.

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"Ці яйця по 17 гривень виникли на тлі того, що договори на послуги харчування, які укладалися у 2022 році, містили всередині себе дуже великий обсяг дискреції при виконанні цих договорів як з боку постачальників, так і з боку замовників. Тобто коли рішення приймаються на розсуд виконавців з обох сторін", - зазначив Жумаділов.

Він наголосив, що якісний контракт – це контракт, де чітко виписані дії, їхня послідовність, їхня тривалість, взаємні права та обов'язків всіх сторін в спосіб, який унеможливлює чи суттєво звужує дискрецію.

У випадку із закупівлею курток, на його думку, також була непрозорість під час укладення прямих контрактів.

“Ми не знаємо, звідки ці турецькі компанії, чому саме вони. Чи було дотримано принципи, наприклад, ефективності використання публічних коштів при закупівлі цих курток? У мене є щодо цього обгрунтовані сумніви", - додав він.

Нагадаємо, після скандалів з закупівлями для ЗСУ при Міноборони створили Департамент з питань запобігання корупції.

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