Корупційні скандали з нардепами в Україні: хто вже потрапив під слідство

Під слідство вже потрапили нардепи від “Євросолідарності”, “Слуги народу” та Київради.

В Україні народні депутати дедалі більше потрапляють в корупційні скандали. За останні тижні відомо вже про декілька цікавих “кейсів”, з якими зараз розбираються правоохоронці.

Про це пише ТСН.ua.

Так, нещодавно правоохоронці заарештували народного депутата від партії “Європейська солідарність” Сергія Алексєєва. Його підозрюють у шахрайстві.

Депутата відправили під варту на 60 діб. Щоб вийти на волю, він може заплатити заставу у розмірі 2 мільйони 264 тисячі гривень. Рішення ухвалив Личаківський районний суд Львова.

НАБУ та САП повідомили про підозру нардепці від “Слуги народу”

Вже через кілька днів стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній нардепці від “Слуги народу” Людмилі Марченко через торгівлю дозволами на перетин кордону.

зазначається, що Марченко разом зі своєю помічницею пообіцяла забезпечити ухвалення рішення про дозвіл виїзду за кордон. Така “послуга” коштувала 5 тисяч 300 доларів.

Після отримання другого "траншу" у 2 800 доларів США детективами НАБУ осіб було викрито в одержанні неправомірної вигоди.

Згодом помічниця передала гроші нардепці, та щось запідозрила і викинула долари через кам'яну огорожу, але НАБУ та САП встигли зробили відео та зафіксувати правопорушення.

САП та НАБУ повідомили про підозру народній депутатці Людмилі Марченко та її помічниці за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди, караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років).

НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Трубіцина

НАБУ оголосило у розшук депутата Київради Владислава Трубіцина. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Як стало відомо, у лютому 2022 року детективи НАБУ викрили його та співучасників на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі. 11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували справу до суду. Розшукуваний обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, що ЦПК повідомив про 33 млрд на забезпечення і зброю, яких військові не побачили.

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