Корупційний мобілізаційний закон хаотично намагаються поставити на голосування без правок: що відбувається у ВР

Сьогодні відбудеться перше читання по законопроєкту стосовно мобілізації. Законопроєкт розглядатиметься із пропозиціями комітету з нацбезпеки та оборони.

Верховна Рада планувала розглянути законопроєкт щодо нових правил мобілізації та військової служби 10 січня 2024 року. Серед пропонованих змін: скасування строкової служби, зменшення призовного віку та нові підстави для звільнення – перебування у полоні, інвалідність 1-2 групи та служба під час дії воєнного стану упродовж 36 місяців.

Підготовка цього законопроєкту триває вже декілька місяців.

"Відповідно завтра (найбільш вірогідно) підготують рішення по рекомендації ухвалення урядового закону за основу з пропозиціями від Комітету (які мають бути враховані до другого читання) і в зал законопроєкт піде 11 січня на голосування у першому читанні", – повдомляв раніше депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Засідання Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони щодо законопроєкту про мобілізацію перенесли на 11 січня на 10:00 ранку. Згідно з регламентом ВРУ, до проєкту не можна вносити правки до першого читання.

Сьогодні, 11 січня, почалася зустріч головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умєрова з керівниками фракцій та груп Верховної Ради щодо законопроєкту про мобілізацію. Вони проговорять роботу ТЦК та інші теми, після чого почнеться засідання комітету з нацбезпеки.

Ймовірні два варіанти рішення, які він може ухвалити: рекомендувати ухвалити законопроєкт у першому читанні, враховуючи рекомендації його членів, другий – уряду запропонують його відкликати.

"Комітет з питань оборони ще не почався. Був запланований на 10:00. Тому що ще не було Погоджувальною ради. Яка теж не почалася…. Порядку денного на сьогодні теж немає. Ось так і працюємо", - написав нардеп Артем Железняк.

Тим часом депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко стверджує, що нардепів нібито не впускають на Погоджувальну раду, посилаючись на "закрите засідання".

Напередодні очільник фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив, що рішення щодо законопроєктів ухвалюватимуть на Погоджувальній раді керівників фракцій і груп.

"Усі рішення щодо розгляду законопроєктів будуть ухвалюватися на Погоджувальній раді, куди запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони України", - сказав він.

Згодом нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що законопроєкт про мобілізацію, скоріш за все, відправлять на доопрацювання і приймуть завтра в першому читанні.

"Ще є варіант прийняти цей законопроєкт в першому читанні з урахуванням правок і далі вже правити нормально на друге читання. Але думаю цього не станеться. Просто відправити на доопрацювання і толково написати законопроєкт. Думаю також цього не буде", - зазначив він.

Нагадаємо:

Увечері 25 грудня 2023 року Кабінет міністрів України передав депутатам Верховної Ради проєкт закону №10378, в якому були запропоновані зміни до чинного законодавства про мобілізацію. Документ передбачав низку норм, які через свою неоднозначність бурхливо обговорювалися в українському суспільстві.

Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що низка окремих пунктів, представлених у цьому законопроєкті, суперечили Конституції України.

Крім законопроєкту, представленого урядом, в Раді були зареєстровані також й інші проєкти законів, які стосувались змін щодо законодавства про мобілізацію. Станом на ранок 9 січня в парламенті було представлено п’ять подібних документів.

Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки 4 січня розпочав розгляд законопроєкту про зміни в мобілізації. Депутати повідомляли, що обговорення із залученням військового командування та представників Міністерства оборони триватиме кілька днів. Очікувалося, що 10 січня члени комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки будуть розглядати і голосувати рекомендації комітету до законопроєкту про мобілізацію.

Антикорупційний комітет виявив низку норм, які можуть призвести до корупційних ризиків у законопроєкті про мобілізацію.

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