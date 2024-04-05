Корупційний скандал: у Чернігові затримано співробітника ТЦК

У справі колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК виявився ще один підозрюваний.

Під час слідчих дій по справі колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК Ігоря Кодовбецького працівники СБУ затримали ще одну особу, підозрювану у вчиненні корупційних правопорушень. Ним виявився співробітник Чернігівського обласного ТЦК та СП.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ".

Зазначається, що наразі триває досудове слідство, а військовослужбовець перебуває під вартою.

"Керівництво та особовий склад оперативного командування "Північ" категорично засуджують протиправні вчинки та всебічно сприятимуть проведенню розслідування. Крім того, у Чернігівському обласному ТЦК та СП призначено службове розслідування з метою з’ясування всіх обставин події", – йдеться у повідомленні.

Про подробиці скоєного злочину, а також ім'я затриманого ОК "Північ" не повідомило в цілях збереження таємниці слідства й презумпції невинності.

Також зазначається, що відповідно до розпорядження начальника Чернігівського обласного ТЦК та СП у територіальних центрах Чернігівщини систематично проводяться всі необхідні заходи, щоб запобігти корупції та іншим злочинам.

Нагадаємо, у березні стався скандал у Рівненському ТЦК. Поцілунки військкома у службовому кабінеті зафіксувала прихована камера.

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