"Корупція або тупість": Стерненко заявив, що половина FPV-дронів від держави непридатна

Чому мільйони державних FPV-дронів лежать на складах

Понад половину з 2 млн FPV-дронів від держави непридатні та лежать на складах.

Про це повідомив блогер, волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко у своєму Facebook.

За його оцінками, зараз до 60% FPV, які виготовляються за держзамовленням, непридатні до застосування взагалі або потребують серйозної переробки.

Стерненко стверджує, що понад половину з 2 млн FPV-дронів від держави — непридатні та лежать на складах. За його словами, йдеться про мільярдні збитки.

Яка причина

«Причин дві: логістика від 1 до 6 місяців і потреба, яку формує Генштаб — там прямо дають на Міноборони назви дронів, які треба купувати. А які у них характеристики чи чому мотори не тим боком прикрутили — це не цікавить Генштаб. Тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість. Або два в одному, не знаю. Та виправляти це потім доводиться нам», — пояснив волонтер.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили на хабарі під час закупівлі дронів і засобів радіоелектронної боротьби низку чиновників та депутатів.