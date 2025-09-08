ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
454
Час на прочитання
1 хв

"Корупція або тупість": Стерненко заявив, що половина FPV-дронів від держави непридатна

Стерненко поскаржився, що брак дронів свідчить «або про величезну корупцію, або про безпросвітну тупість».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чому мільйони державних FPV-дронів лежать на складах

Чому мільйони державних FPV-дронів лежать на складах

Понад половину з 2 млн FPV-дронів від держави непридатні та лежать на складах.

Про це повідомив блогер, волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко у своєму Facebook.

За його оцінками, зараз до 60% FPV, які виготовляються за держзамовленням, непридатні до застосування взагалі або потребують серйозної переробки.

Стерненко стверджує, що понад половину з 2 млн FPV-дронів від держави — непридатні та лежать на складах. За його словами, йдеться про мільярдні збитки.

Яка причина

«Причин дві: логістика від 1 до 6 місяців і потреба, яку формує Генштаб — там прямо дають на Міноборони назви дронів, які треба купувати. А які у них характеристики чи чому мотори не тим боком прикрутили — це не цікавить Генштаб. Тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість. Або два в одному, не знаю. Та виправляти це потім доводиться нам», — пояснив волонтер.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили на хабарі під час закупівлі дронів і засобів радіоелектронної боротьби низку чиновників та депутатів.

Дата публікації
Кількість переглядів
454
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie