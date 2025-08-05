Корупція на дронах та РЕБ: полковнику Мишанському обрали запобіжний захід

Суд над Мишанським

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Фігуранту корупційної схеми на закупівлі БпЛА та РЕБ, полковнику Нацгвардії Василю Мишанському, обрали запобіжний захід. Рішення суду — тримання під вартою до 30 вересня з можливістю внесення застави у сумі 2 мільйонів гривень.

Про це повідомляє кореспондент «Суспільного» із зали суду.

За даними прокурора САП Віталія Рибалкіна, командир військової частини Василь Мишанський нібито отримав 250 тисяч гривень винагороди за купівлю дорожчих радіолокаційних систем у приватного підприємства. Слідство встановило, що військовослужбовець був пов’язаний із ексочільником Рубіжанської МВА Андрієм Юрченком. Сам Мишанський також визнав це.

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Нагадаємо, Мишанського підозрюють у корупції під час закупівлі дронів і РЕБів. За даними САП, він отримав 250 тисяч гривень за контракт із завищеною ціною. У справі також фігурують нардеп Кузнєцов, ексголова Луганської ОВА Гайдай і керівник Рубіжанської МВА Юрченко.

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