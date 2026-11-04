Корупція на сотні мільйонів в енергетиці: НАБУ завершило розслідування гучної справи «Мідас»

Операція "Мідас" / © ТСН

Реклама

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі «Мідас» щодо масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. За даними слідства, учасники злочинної організації отримували незаконні платежі від підрядників державних підприємств, а через спеціальний офіс пройшли понад 111 мільйонів доларів і 12 мільйонів євро готівкою.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

Реклама

За версією слідства, учасники угруповання створили систему впливу на діяльність стратегічних державних підприємств, зокрема АТ «НАЕК Енергоатом», та підприємств у сфері управління Міністерства енергетики.

Реклама

Вони систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів у розмірі 10–15% вартості контрактів.

Понад 111 мільйонів доларів: як працювала корупційна схема

За даними НАБУ, для легалізації незаконно отриманих коштів учасники організації використовували окремий офіс.

Слідчі встановили, що протягом 2020–2025 років до нього зі сфери енергетики готівкою надійшло понад 111 млн доларів США та 12 млн євро. Крім того, детективи виявили надходження коштів з інших джерел.

Для відмивання грошей, за версією слідства, використовували різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.

Реклама

Справа «Мідас»: хто фігурує у масштабній корупційній схемі

Нагадаємо, операцію «Мідас» НАБУ розпочало влітку 2024 року. Після 15 місяців розслідування детективи провели масштабні обшуки, зокрема в «Енергоатомі», у тодішнього міністра юстиції Германа Галущенка та бізнесмена Тимура Міндіча.

Корупційна схема діяла за принципом «шлагбаума»: підрядники «Енергоатому» мали платити відкати, інакше їм блокували платежі за виконані роботи чи поставлену продукцію.

За версією слідства, одним із організаторів схеми був Тимур Міндіч, який, як стверджується, контролював фінансові потоки та впливав на високопосадовців. Бізнесмен залишив Україну незадовго до обшуків.

Серед інших фігурантів — колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, посадовець «Енергоатому» Дмитро Басов та ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Реклама

На тлі скандалу Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції, а міністерка енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку.

Новини партнерів

Новини партнерів