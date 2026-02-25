Корупція на військових аеродромах: у Повітряних силах відреагували

Українська військова авіація

Командування Повітряних сил ЗСУ висловило повну готовність до співпраці зі слідчими органами, які виявили розкрадання коштів на будівництві укриття на аеродромах для військових літаків.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил.

Військові запевнили, що надаватимуть слідчим всю необхідну інформацію та документацію для встановлення усіх обставин справи.

«Ми наголошуємо, що всі посадові особи, причетні до можливих протиправних дій, мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством України у разі доведення їхньої провини», — йдеться у повідомленні.

У Командуванні Повітряних сил заявили, що вживають заходів щодо посилення контролю за прозорістю використання ресурсів, оптимізації процедур забезпечення.

Щодо можливого корупційного правопорушення в Повітряних силах призначено службове розслідування.

У чому звинувачують посадовця Повітряних сил

Як повідомлялося раніше, командувача логістики Повітряних сил ЗСУ звинувачують у завищенні вартості робіт з будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій, які мали слугувати захисним укриттям для української військової авіації.

Хоча проєкти не відповідали вимогам безпеки, а конструкції не забезпечували належного захисту авіації, він наполіг на переказі авансових платежів підрядникам за укладеними договорами.

Щоб уникнути відповідальності за розкрадання бюджетних коштів, командувач логістики ПС ЗСУ звернувся до посередника — начальника управління СБУ в Житомирській області — для передавання хабаря для вищого керівництва військової контррозвідки.

Під час спроби передачі неправомірної вигоди у розмірі 320 тисяч доларів учасників схеми було затримано.

