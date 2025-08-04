Корупція на закупівлі дронів і РЕБ: нардепа Кузнєцова відправили під варту

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Вищий антикорупційний суд відправив нардепа від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі 8 млн грн.

Про це повідомляє «Суспільне».

Нардеп є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ.

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Що передувало

Раніше НАБУ і САП викрили масштабну корупцію під час закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Затримано чотирьох осіб, зокрема нардепа, посадовців та військових.

Як зазначається, на хабарі викрито:

чинного народного депутата України;

очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій;

військовослужбовців НГУ.

Фігуранти укладали державні контракти з підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. В результаті 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.