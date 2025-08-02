Корупція на закупівлі дронів і РЕБ: що відомо про причетність посадовців Нацгвардії

Очільник МВС Ігор Клименко / © МВС

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Командувач Нацгвардії відсторонив від займаних посад військовослужбовців, причетних до корупційної схеми під час закупівлі безпілотників та засобів РЕБ, яких було затримано НАБУ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«За моєю вказівкою негайно розпочато службове розслідування», — додав він.

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Клименко наголосив, що викриття військовослужбовців Нацгвардії стало результатом роботи «колег-правоохоронців» і є доказом того, що «не може бути недоторканих серед порушників закону».

Міністр також повідомив, що у Національній гвардії впроваджують системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання. Йдеться про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю.

«Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності», — зазначив очільник МВС.

Ігор Клименко запевнив, що за порушення буде невідворотна відповідальність.

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Нагадаємо, до корупційної схеми під час закупівлі безпілотників та засобів РЕБ причетний народний депутат від «Слуги народу» Олексій Кузнєцов, очільники районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовці Нацгвардії.