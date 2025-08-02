Корупція при закупівлі дронів та засобів РЕБ: НАБУ викрило нардепа й посадовців

НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ

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НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Затримано 4 особи, зокрема нардепа, посадовців та військових.

Про це повідомляє НАБУ.

Деталі схеми

Як зазначається, на хабарі викрито чинного народного депутата України, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій та військовослужбовці Національної гвардії. Фігуранти укладали державні контракти із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. В результаті 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

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«Підкреслюємо, НАБУ і САП діють виключно в межах законних повноважень, які визначенні чинним законодавством. Ми спрямовуємо наші зусилля та зосереджуємось на результатах задля отримання швидкого та справедливого рішення суду», — зазначили у відомстві.

Додається, що проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Він усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях.

Нагадаємо, після ухвалення Верховною Радою президент Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

«Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту — тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований», — сказав він.

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Зеленський наголосив, що цей закон дає гарантії незалежної роботи антикорупційних органів. Рішення нардепів він назвав правильним.