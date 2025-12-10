Корупція та жорстоке поводження в ТЦК: Лубінець розкрив шокувальні деталі перевірок

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець / © скриншот з відео

Проблема зловживань у територіальних центрах комплектування (ТЦК) набуває загрозливих масштабів: від корупційних схем до трагічних випадків загибелі людей. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець навів конкретні приклади порушень, які вдалося зафіксувати під час останніх перевірок.

Про це він розповів під час брифінгу у середу, 10 грудня.

«Таємна кімната» та валюта: що знайшли на Франківщині

Омбудсмен повідомив про резонансний випадок в Івано-Франківській області, який стався кілька тижнів тому. На один із місцевих ТЦК надходили постійні скарги від громадян. Реакція була миттєвою: моніторинговий візит представників омбудсмена збігся в часі з оперативними діями Державного бюро розслідувань (ДБР).

Те, що побачили перевіряючі, підтвердило найгірші побоювання.

«Прямо на місці були виявлені і місце, де фізично тримали громадян України, і незрозумілі паспорти громадян України, яких фізично там не було, і велика сума коштів, як ви розумієте, не в українській валюті. Прямо там на місці була знайдена», — заявив Лубінець.

Він наголосив, що заплющування очей на такі проблеми призводить лише до їх розростання.

Скарг стало майже вдвічі більше

За статистикою офісу Уповноваженого, динаміка звернень щодо неправомірних дій ТЦК є невтішною. Лубінець зазначив, що якщо минулого року надійшло 3 300 скарг, то у 2025 році ця цифра зросла до 5 тисяч.

Наразі за результатами перевірок ТЦК відкрито кримінальне провадження, кілька осіб вже затримані.

Смерть замість служби

Найтрагічнішим наслідком свавілля стають обірвані людські життя. Дмитро Лубінець розповів про випадок, який тримає на особистому контролі. Йдеться про загибель молодого чоловіка, який був готовий захищати країну.

«Молода людина, хлопець, який зателефонував і повідомив: „Мені вручили повістку, я буду йти служити“. А наступного дня його доставили в лікарню… нібито просто впав… дві гематоми на голові. Молода людина померла», — розповів шокувальні деталі омбудсмен.

Лубінець категорично наполягає на покаранні винних у цій трагедії.

«Вони повинні понести за це відповідальність? Так, повинні. Якщо б система реагувала на подібні прояви ще раніше, можливо, б не дійшли до того, що у нас в приміщеннях ТЦК та СП вмирають люди», — підсумував він.

Обставини отримання цих травм наразі з’ясовує слідство.

Нагадаємо, військова омбудсманка назвала головну причину нападів на військових ТЦК. Водночас Ольга Решетилова наголосила, що проблеми та помилки у процесі мобілізації не можуть бути виправданням для нападів на українських військовослужбовців.