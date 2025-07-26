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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Корупція у ТЦК: затримано працівника, який за гроші допомагав знімати з розшуку (фото)

Керівника пункту комплектування в Києві викрили під час отримання хабаря за «зняття з розшуку».

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Затриманиц посадовець

Затриманиц посадовець / © Офіс Генерального прокурора

Начальника збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали під час отримання неправомірної вигоди. За версією слідства, посадовець вимагав від військовозобов’язаного 3 500 доларів США за зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у Telegram.

За даними слідчих, йдеться про зловживання впливом, що супроводжувалося вимаганням хабаря.

Правоохоронці затримали фігуранта під час передачі грошей відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ — «Зловживання впливом». Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

/ © Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

Суд за клопотанням прокурорів обрав посадовцю запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави.

/ © Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

Наразі слідство перевіряє інші можливі випадки корупційних дій з боку затриманого або його колег. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу СБУ Києва та області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна розглядає впровадження мобільних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) для підвищення безпеки та ефективності мобілізації в умовах активних ракетних ударів РФ.

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