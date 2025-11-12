Корупція в енергетиці: бухгалтеру "Рьошику" обрали запобіжний захід

Суд / © Pixabay

У середу, 12 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ще одного фігуранта корупційного скандалу в енергетиці — приватного підприємця Ігоря Фурсенка, якого називають головним бухгалтером «бек-офісу» з легалізації коштів. На записах НАБУ Фурсенко фігурує під псевдонімом «Рьошик».

Про рішення суду стало відомо із трансляції засідання ВАКС.

Суд ухвалив застосувати до Ігоря Фурсенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 95 млн грн.

За інформацією слідства, «Рьошик» виконував ключову роль у фінансових транзакціях офісу з відмивання коштів. Фактично він був головним бухгалтером схеми, через якого проходили основні платежі.

Гроші часто видавалися за межами України, зокрема під час відряджень представників енергетичних компаній.

Офіс, який слугував штабом для операцій, розташовувався у центрі Києва у приміщенні, яке належить родині екснардепа, звинуваченого у державній зраді, втікача до Росії Андрія Деркача.

За даними слідства, саме тут велася «чорна бухгалтерія», зберігалася готівка та обліковувалися всі платежі злочинної організації.

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід для виконавчого директора з безпеки держкомпанії «Енергоатом» Дмитра Басова. На «плівках НАБУ» щодо викриття корупційної схеми в енергетиці Басов фігурує під псевдо «Тенор».

Також Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексрадника колишнього міністра енергетики Германа Галущенка — Ігоря Миронюка. На «плівках НАБУ» про викриття корупції в енергетиці Миронюк фігурує під псевдо «Рокет».

Нагадаємо, під час тривалого рослідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) було викрито масштабну схему «відкатів» у державному секторі енергетики, зокрема в НАЕК «Енергоатом».

За інформацією правоохоронців, організована група, яка контролювала кадрові та фінансові потоки, фактично керувала стратегічним підприємством через сторонніх осіб.

Після завершення операції антикорупційних органів, яка викрила зловживання в «Енергоатомі», правоохоронці оголосили підозри 7 особам.

На так званих «плівках Міндіча» учасники злочинної групи фігурують під псевдоніми: «Карлсон», «Професор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» і «Реформатор».

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про ключових учасників корупційної схеми, їхні зв’язки та деталі розслідування.