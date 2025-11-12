ТСН у соціальних мережах

Корупція в енергетиці: суд обрав запобіжний захід топменеджеру "Енергоатому"

Обрання запобіжного заходу Басову стало наслідком операції НАБУ «Мідас» з викриття розкрадань на закупівлях та фінансових операціях держкомпанії.

Виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов

Виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов / © Суспільне

Доповнено додатковими матеріалами

Вищий антикорупційний суд 12 листопад обрав запобіжний захід для виконавчого директора з безпеки держкомпанії «Енергоатом» Дмитра Басова. На «плівках НАБУ» щодо викриття корупційної схеми в енергетиці Басов фігурує під псевдо «Тенор».

Про це стало відомо з засідання ВАКС, яке транслювала Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Запобіжний захід для Басова передбачає 60 діб під вартою з альтернативою застави у 40 млн грн.

У матеріалах розслідування НАБУ та САП Басов фігурує під псевдонімом «Тенор». За даними слідства, саме «Тенор» міг координувати тіньову схему, контролюючи закупівлі та фінансові операції «Енергоатому».

Нагадаєм, 10 листопада НАБУ оприлюднило подробиці масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі», викритої під час операції «Мідас». За даними слідства, організоване угруповання систематично отримувало «відкати» у розмірі 10–15% від суми контрактів. Схему назвали «Шлагбаум». Керівництво компанії залучило до неї осіб під псевдонімами «Рокет» (ймовірно, ексзаступник міністра енергетики Ігор Миронюк) і «Тенор» (ймовірно, Басов). Вони контролювали кадрову політику, закупівлі та фінансові потоки в держпідприємстві.

За даними детективів НАБУ, керівником злочинної організації був фігурант на псевдо «Карлсон» (за даними нардепа Ярослава Железняка, це — бізнесмен Тимур Міндіч). Він координував вплив на посадовців.

