ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
3 хв

Корупція в енергетиці: учасники відмовлялися будувати захист обʼєктів, поки не отримають "відкат"

Справа про корупцію в енергетиці набирає обертів: НАБУ оприлюднило докази, які свідчать про цинічні вимоги «відкатів» за захист критичної інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пошкоджений російськими атаками енергооб’єкт

Пошкоджений російськими атаками енергооб’єкт

За даними НАБУ, учасники корупційної схеми в енергетиці під час обговорення проєкту на 4 млрд грн щодо захисту трансформаторних підстанцій відмовлялися будувати захисні споруди на енергообʼєктах, поки не отримають «відкат».

Про це свідчить інформація з записаних розмов, відео з якими опублікувало бюро.

На аудіозаписах фігуранти «Тенор» (ймовірно, Дмитро Басов) та «Рокет» (ймовірно, Ігор Миронюк) скаржилися, що не отримали бажану суму «відкату».

09.07.2025

Рокет: Він хотів іти? Вже передумав? Бл***. мене так мотивували.

Тенор: Шо він приїжджав, а нам завезли 90. Ти не підо*уїв, кажу? Мало завезли.

«Все виправлюся, все буде добре». Чекаємо трохи тоді?

Рокет: Давайте почекаємо. Два тижні, 10 днів, нічого не вирішить.

Тенор: Взагалі нічого, тобто місяць точно нічого не вирішить. Тобто нам, якщо наших хлопців заводити, ми спробуємо відкатати.

Ще один фрагмент:

Тенор: Так, по цих будівлях хотів поговорити з вами… І інших речах. Вони планують продовжувати будувати ї*учі захисні. Цифри божевільні. Ми ще щось робитимемо чи закінчимо на тому, що є? І більше захисні споруди ми будувати не будемо?

Рокет: Я б зачекав. Але, бл***, якщо чесно, шкода грошей, марна трата.

Тенор: Єдине питання в контексті того, щоб захистити інтереси компанії — це будувати самим.

Рокет: Але ж у нас компанії немає. Кіпр же зістрибнув.

Тенор: Ні, одна є. Одна.

09.07.2025

Рокет: А завели?

Тенор: Так, я її завів. 14-го буде на місці, зустрічається і він забирає на субпідряд і розпочинає роботу.

Рокет: Добре.

Тенор: Вони починають працювати. І ми можемо в принципі. Він приїхав, він тут нарахував проєктів АТ2 ​​на 2 млрд, АТ330 — ще на 2 млрд (йдеться про захисні споруди для трансформаторів — НАБУ). Те, що він зібрався там ще збудувати. Ну я розумію, що йому добре, він свої 4 забирає. І в нього там усе склалося. З трьох бл*** із дев’ятьма нулями — це пристойно виходить.

25.09.2025

Тенор: По Хмельницькій… Я не розумію, хто ось цей папірець передав. Ось цей хто такий? По Хмельницькій з будівництва.

Рокет: *** (йдеться про компанію, яка отримала мільярдні підряди на облаштування захисних споруд на АЕС — НАБУ).

Тенор: Це *** передав?

Рокет: Так, це вєрняк.

Тенор: Вони за мною з усіх боків ходять, вони хочуть далі будувати далі захисні споруди.

25.09.2025

Тенор: Я ну буквально не можу зрозуміти реально, якщо чесно, це стільки грошей знову закопати, чи треба воно? Ну, мабуть, треба закінчити. При цьому знову ж таки вони віддають 0,10, але охочих за 0,15 освоїти ці гроші достатньо. Можемо сказати одеситу дати. Або Ростику. Або можна (нерозбірливо — ред.) попрацювати.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили, що проводять масштабну операцію під назвою «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

Цього ж дня відбулися обшуки вдома у бізнесмена Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка, в його ексрадника Ігоря Миронюка та в держкомпанії «Енергоатом». Бюро оприлюднило частину записів у справі.

Нардеп Ярослав Железняк назвав імовірних фігурантів: «Тенор» — керівник підрозділу безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов; «Рокет» — ексрадник Галущенка та «смотрящий» за енергетикою від Міндіча — Миронюк; «Карлсон» — тут Железняк тримає інтригу.

Дата публікації
Кількість переглядів
170
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie