Корупція в енергетиці: учасники відмовлялися будувати захист обʼєктів, поки не отримають "відкат"

Пошкоджений російськими атаками енергооб’єкт

За даними НАБУ, учасники корупційної схеми в енергетиці під час обговорення проєкту на 4 млрд грн щодо захисту трансформаторних підстанцій відмовлялися будувати захисні споруди на енергообʼєктах, поки не отримають «відкат».

Про це свідчить інформація з записаних розмов, відео з якими опублікувало бюро.

На аудіозаписах фігуранти «Тенор» (ймовірно, Дмитро Басов) та «Рокет» (ймовірно, Ігор Миронюк) скаржилися, що не отримали бажану суму «відкату».

09.07.2025

Рокет: Він хотів іти? Вже передумав? Бл***. мене так мотивували.

Тенор: Шо він приїжджав, а нам завезли 90. Ти не підо*уїв, кажу? Мало завезли.

«Все виправлюся, все буде добре». Чекаємо трохи тоді?

Рокет: Давайте почекаємо. Два тижні, 10 днів, нічого не вирішить.

Тенор: Взагалі нічого, тобто місяць точно нічого не вирішить. Тобто нам, якщо наших хлопців заводити, ми спробуємо відкатати.

Ще один фрагмент:

Тенор: Так, по цих будівлях хотів поговорити з вами… І інших речах. Вони планують продовжувати будувати ї*учі захисні. Цифри божевільні. Ми ще щось робитимемо чи закінчимо на тому, що є? І більше захисні споруди ми будувати не будемо?

Рокет: Я б зачекав. Але, бл***, якщо чесно, шкода грошей, марна трата.

Тенор: Єдине питання в контексті того, щоб захистити інтереси компанії — це будувати самим.

Рокет: Але ж у нас компанії немає. Кіпр же зістрибнув.

Тенор: Ні, одна є. Одна.

09.07.2025

Рокет: А завели?

Тенор: Так, я її завів. 14-го буде на місці, зустрічається і він забирає на субпідряд і розпочинає роботу.

Рокет: Добре.

Тенор: Вони починають працювати. І ми можемо в принципі. Він приїхав, він тут нарахував проєктів АТ2 ​​на 2 млрд, АТ330 — ще на 2 млрд (йдеться про захисні споруди для трансформаторів — НАБУ). Те, що він зібрався там ще збудувати. Ну я розумію, що йому добре, він свої 4 забирає. І в нього там усе склалося. З трьох бл*** із дев’ятьма нулями — це пристойно виходить.

25.09.2025

Тенор: По Хмельницькій… Я не розумію, хто ось цей папірець передав. Ось цей хто такий? По Хмельницькій з будівництва.

Рокет: *** (йдеться про компанію, яка отримала мільярдні підряди на облаштування захисних споруд на АЕС — НАБУ).

Тенор: Це *** передав?

Рокет: Так, це вєрняк.

Тенор: Вони за мною з усіх боків ходять, вони хочуть далі будувати далі захисні споруди.

25.09.2025

Тенор: Я ну буквально не можу зрозуміти реально, якщо чесно, це стільки грошей знову закопати, чи треба воно? Ну, мабуть, треба закінчити. При цьому знову ж таки вони віддають 0,10, але охочих за 0,15 освоїти ці гроші достатньо. Можемо сказати одеситу дати. Або Ростику. Або можна (нерозбірливо — ред.) попрацювати.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили, що проводять масштабну операцію під назвою «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

Цього ж дня відбулися обшуки вдома у бізнесмена Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка, в його ексрадника Ігоря Миронюка та в держкомпанії «Енергоатом». Бюро оприлюднило частину записів у справі.

Нардеп Ярослав Железняк назвав імовірних фігурантів: «Тенор» — керівник підрозділу безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов; «Рокет» — ексрадник Галущенка та «смотрящий» за енергетикою від Міндіча — Миронюк; «Карлсон» — тут Железняк тримає інтригу.