Корупція в енергетиці: Зеленський анонсував перезавантаження сектору

Перезавантаження енергетичного сектору — рішення Зеленського після справ про корупцію / © Енергоатом

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для запобігання корупційних ризиків у майбутньому необхідне повне перезавантаження енергетичних компаній та інституцій.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на питання журналістів в режимі аудіоповідомлень.

«Я попросив прем’єрку провести перезавантаження всіх енергетичних структур, і вона діє у межах своїх повноважень», — підкреслив він.

Реклама

За словами Зеленського, серед ключових кроків — ретельна перевірка кандидатів перед призначенням на керівні посади.

«Якщо призначення відбувається через конкурс — це конкурс. Якщо без конкурсу — антикорупційні та правоохоронні органи повинні надати всю необхідну інформацію, щоб усунути будь-які корупційні ризики», — додав президент.

Він також наголосив на підтримці роботи всіх інституцій, які відповідають за безпеку, прозорість та антикорупційний контроль у сфері енергетики.

Нагадаємо, днями ексвиконувача обов’язків першого віцепрезидента «Енергоатому», який також раніше обіймав посаду першого заступника міністра енергетики, затримали у Києві за підозрою у причетності до схеми із заволодіння державними коштами.

Реклама

Раніше, 10 листопада, було оголошено рпо масштабну корупційну схему у сфері енергетики, яку створив, як виявилось, іноземний бізнесмен Тимур Міндіч. За версією слідства НАБУ, двоє його довірених осіб контролювали державну компанію «Енергоатом» та вимагали відкати від її постачальників.

Тим часом Брюссель висунув Києву жорсткі умови для вступу до ЄС.