Корупція в "Енергоатомі": суд вирішив долю ексрадника Галущенка

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексрадника колишнього міністра енергетики Германа Галущенка — Ігоря Миронюка. На «плівках НАБУ» про викриття корупції в енергетиці Миронюк фігурує під псевдо «Рокет»

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Слідчий суддя ВАКС Віктор Ногачевський частково задовольнив клопотання детектива та взяв Миронюка під варту з альтернативою застави у 126 млн грн.

Якщо підозрюваний внесе заставу, він повинен буде:

прибувати до детектива, прокурора, суду;

повідомляти про зміну місця роботи/проживання;

не відлучатися з Києва та області;

здати паспорти для виїзду за кордон;

утриматися від спілкування з фігурантами «плівок Міндіча»

носити електронний браслет.

«Під час обшуку Миронюк рвав документи, намагався їх приховати, викидав їх у вікно. Він також намагався позбутися мобільного телефону, скинувши його з вікна квартири», — йдеться в повідомленні ЦПК.

Там додали, що Миронюк також мав можливість впливати на народних депутатів, зокрема Тимчасову слідчу комісію, організовував скерування депутатських запитів. За даними слідства, фігурант мав можливість залучати представників Офісу Генпрокурора, СБУ та ДБР для тиску на певних осіб.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної операції під назвою «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. Цього ж дня відбулися обшуки вдома у Миронюка, Галущенка, бізнесмена Тимура Міндіча та в держкомпанії «Енергоатом».

НАБУ оприлюднило частину аудіозаписів у справі. На них, зокрема, фігурує особа під псевдо «Рокет». За даними нардепа Ярослава Железняка, це — Миронюк. Нардеп називає його «смотрящим» за енергетикою від Міндіча.

Як пояснив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, «Рокет» і ще один фігурант під псевдо «Тенор» (ймовірно, виконавчвй директора з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов) — відповідальні за збір коштів з контрагентів «Енергоатому». За словами Абакумова, вони мають вплив на посадовців компанії та міністерства, що надає їм можливість розставляти своїх людей на посади, блокувати платежі та навіть намагатися встановлювати контроль над іншими підприємствами енергетичного сектору.