Корупція в "Енергоатомі": у Мінрозвитку відповіли щодо захисних споруд
Мінрозвитку не займається координацією будівництва захисних споруд «Енергоатому».
У Міністерстві розвитку громад та територій України зробили заяву після інформації про корупцію в «Енергоатомі». Так, відомство не координує будівництво захисних споруд для об’єктів компанії.
Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на пресслужбу відомства.
Як заявили у Мінрозвитку, від кінця жовтня 2025 року в рамках створеного урядом Координаційного штабу захисту енергетики Агентство відновлення спільно з Мінрозвитку координують забезпечення фізичного захисту окремо визначених обʼєктів «Укренерго» та «Укрзалізниці».
«Спільно з інженерами, військовими та ОВА розробляються рішення із фізичного захисту, які зможуть використовувати всі балансоутримувачі», — зазначили там.
Додається, що до жовтня 2025 року Агентство відновлення забезпечувало будівництво фізичного захисту на 22 підстанціях «Укренерго».
Раніше ми писали, НАБУ та САП реалізували операцію «Мідас», під час якої було викрито масштабну корупцію в енергетиці. Робота тривала 15 місяців, було проаналізовано понад 1000 годин аудіозаписів. Частина плівок вже оприлюднена.
За словами нардепа Ярослава Железняка, відомі ймовірні особи тих, хто фігурує на записах:
«Тенор» — Дмитро Басов, колишній співробітник генпрокуратури. Наразі скандальний експрокурор очолює підрозділ безпеки «Енергоатому»;
«Рокет» — Ігор Миронюк, радник Германа Галущенка та вічного помічника зрадника Андрія Деркача, так званий «смотрящій» за енергетикою від бізнесмена Тимура Міндіча.
«Реформатор» — Сергій Пушкар, член НКРЕКП.