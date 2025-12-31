Корупція в Мінрегіоні на мільярд: НАБУ завершило справу проти Чернишова

Олексій Чернишов / © Facebook-сторінка Олексія Чернишова

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього віцепрем’єр-міністра України (раніше також міністра розвитку громад та територій) Олексія Чернишова та ще п’ятьох осіб. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

За версією слідства, один із забудовників Києва розробив схему незаконного отримання земельної ділянки для будівництва житлового комплексу.

Чернишов разом із державним секретарем міністерства, радником міністра та директоркою державного підприємства створили умови для передачі цієї ділянки підприємству, яке в подальшому уклало договори з визначеною будівельною компанією.

Щоб зменшити частку квартир, які забудовник мав передати державі, землю та розташовані на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше за ринкову вартість. Внаслідок цього держава могла недоотримати нерухомості на суму понад 1 млрд грн.

За успішну реалізацію схеми забудовник “винагородив” Чернишова та інших учасників значними знижками на квартири: ціна квадратного метра становила від 1 до 8 тис. грн замість мінімальних 30 тис. грн. Загальна вигода Чернишова перевищила 14,5 млн грн.

За клопотанням НАБУ і САП на більшість незаконно одержаних квартир накладено арешт.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов опинився в центрі гучного корупційного скандалу у державному енергетичному секторі. Він заперечує свою причетність до схем у НАЕК “Енергоатом”. ЗМІ також пов’язували його розкішні маєтки в Козині під Києвом зі справою “Мідас”.