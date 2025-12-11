Корупція в оборонці: керівники заводу розікрали 102 млн грн на броні для танків

СБУ та НАБУ викрили керівництво оборонного заводу, яке розкрадало кошти на закупівлях броні для танків ЗСУ / © СБУ

Працівники СБУ та НАБУ ліквідували масштабну корупційну схему на державному заводі у двох регіонах, де на виробництві динамічного захисту для танків ЗСУ було розкрадено бюджетні 102 млн грн. Серед підозрюваних — три учасники організованої групи.

Про це повідомили у пресслужбах СБУ та НАБУ.

У Запоріжжі та на Дніпропетровщині правоохоронці викрили організаторів масштабної корупційної схеми: комерційного директора державного підприємства, його колишнього керівника та власника компанії-підрядника.

Слідство встановило, що у квітні 2022 року державний завод уклав із Міноборони України контракт на термінове постачання комплексів динамічного захисту для українських танків. Бронетехніка з новим обладнанням мала негайно відправлятися з підприємства прямо на фронт.

Однак замість оперативного виконання оборонного замовлення тодішній керівник держпідприємства організував привласнення бюджетних коштів. До схеми він залучив комерційного директора та засновника підрядної компанії, з якою уклав договір на закупівлю комплектувальних (кришки та кювети) за цінами, що утричі перевищували ринкові.

Щоб приховати злочин, директор товариства оформлював закупівлю через фіктивні компанії. Отриману «маржу» учасники схеми переводили у тінь через низку підконтрольних фірм, після чого кошти розподіляли між собою.

Експертизи, проведені за ініціативи СБУ та НАБУ, підтвердили завдання державному бюджету збитків в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучили документацію та комп’ютерну техніку, яку використовували у протиправній діяльності.

СБУ та НАБУ викрили керівництво оборонного заводу, яке розкрадало кошти на закупівлях броні для танків ЗСУ / © НАБУ

Трьом організаторам злочину повідомлено про підозру у:

привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;

легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом;

службовому підробленні.

Підозрюваний екскерівник оборонного заводу перебуває під вартою у межах раніше розпочатого розслідування за фактами виробництва бракованих мінометних снарядів. Слідчі СБУ затримали його наприкінці квітня.

Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу для інших фігурантів.

До слова, у Києві правоохоронці викрили злочинну схему продажу списаних військових кораблів як металобрухту за штучно заниженою вартістю. До схеми причетні посадовець Міноборони (начальник відділу утилізації) та двоє співробітників «Укрспецторгу». Замість утилізації шість морських суден Військово-морських сил ЗСУ були незаконно передані комерційній структурі. Внаслідок оборудки держава втратила понад 900 тис. грн.